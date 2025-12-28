RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Итальянская полиция разоблачила схему финансирования ХАМАС через благотворительные фонды

Иллюстративное фото: боевики ХАМАС (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Италии правоохранители задержали девять человек по подозрению в финансировании группировки ХАМАС через благотворительные структуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным прокуратуры города Генуя, задержанным инкриминируют участие в деятельности организации и финансовую поддержку ХАМАС, который признан Европейским Союзом террористической группировкой.

Следствие установило, что в течение последних двух лет подозреваемые могли перечислить связанным с ХАМАС структурам около 7 миллионов евро. Средства собирались под видом гуманитарной помощи.

Во время обысков полиция также арестовала активы на сумму более 8 миллионов евро.

Расследование началось после обнаружения сомнительных финансовых операций, пишет Reuters.

Впоследствии его масштабы расширились благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Нидерландов и других стран ЕС. Координацию действий между государствами обеспечивало агентство Евроюст.

 

 

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны принять ответные меры после ранения израильского военного в результате взрыва в секторе Газа.

Группировка ХАМАС отрицает свою причастность к инциденту, предполагая, что взрывное устройство могло остаться там еще со времен боевых действий.

Также РБК-Украина писало, что 8 октября Израиль и группировка ХАМАС по итогам переговоров, которые состоялись в Египте, согласились на реализацию первого этапа предложенного им мирного плана.

Уже через два дня договоренности вступили в силу: был введен режим прекращения огня. Израильские силы отступили в буферную зону вокруг сектора Газа, а палестинские жители начали возвращаться в покинутые ранее районы.

13 октября в Шарм-эль-Шейхе лидеры Соединенных Штатов, Египта и Турции подписали соглашение о завершении боевых действий в Газе. Они выступили посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС.

В то же время в начале декабря появилась информация, что Дональд Трамп готовится представить второй этап плана урегулирования ситуации в секторе Газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИталия