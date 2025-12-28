Итальянская полиция разоблачила схему финансирования ХАМАС через благотворительные фонды

По данным прокуратуры города Генуя, задержанным инкриминируют участие в деятельности организации и финансовую поддержку ХАМАС, который признан Европейским Союзом террористической группировкой.

Следствие установило, что в течение последних двух лет подозреваемые могли перечислить связанным с ХАМАС структурам около 7 миллионов евро. Средства собирались под видом гуманитарной помощи.

Во время обысков полиция также арестовала активы на сумму более 8 миллионов евро.

Расследование началось после обнаружения сомнительных финансовых операций, пишет Reuters.

Впоследствии его масштабы расширились благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Нидерландов и других стран ЕС. Координацию действий между государствами обеспечивало агентство Евроюст.