Поранення ізраїльського офіцера в Газі: Ізраїль обіцяє відповідь

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни вжити заходів у відповідь після поранення ізраїльського військового внаслідок вибуху в секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Офіцер ЦАХАЛ отримав поранення в секторі Газа. Угруповання ХАМАС заперечує свою причетність до інциденту, припускаючи, що вибуховий пристрій міг залишитися там ще з часів бойових дій.

Виступаючи на церемонії випуску пілотів військово-повітряних сил, Нетаньягу згадав про подію в районі Рафаха, де ізраїльські підрозділи продовжують перебувати. За його словами, ХАМАС фактично продемонстрував небажання роззброюватись, як це передбачено домовленостями про припинення вогню, досягнутими в жовтні.

"Ізраїль діятиме відповідним чином", наголосив прем'єр.

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вибух стався неподалік ізраїльської військової техніки в районі Рафаха. Внаслідок інциденту один офіцер зазнав легких поранень.

У ХАМАС заявили, що вибух трапився на території, яка повністю перебуває під контролем ізраїльських військових. Представники угруповання зазначили, що неодноразово попереджали про наявність нерозірваних вибухових пристроїв у цьому та інших районах сектору Газа.

Речник ХАМАС Махмуд Мардаві раніше щапевняв, що про інцидент було поінформовано міжнародних посередників.