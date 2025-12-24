ua en ru
Поранення ізраїльського офіцера в Газі: Ізраїль обіцяє відповідь

Ізраїль , Середа 24 грудня 2025 21:05
Поранення ізраїльського офіцера в Газі: Ізраїль обіцяє відповідь Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни вжити заходів у відповідь після поранення ізраїльського військового внаслідок вибуху в секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіцер ЦАХАЛ отримав поранення в секторі Газа. Угруповання ХАМАС заперечує свою причетність до інциденту, припускаючи, що вибуховий пристрій міг залишитися там ще з часів бойових дій.

Виступаючи на церемонії випуску пілотів військово-повітряних сил, Нетаньягу згадав про подію в районі Рафаха, де ізраїльські підрозділи продовжують перебувати. За його словами, ХАМАС фактично продемонстрував небажання роззброюватись, як це передбачено домовленостями про припинення вогню, досягнутими в жовтні.

"Ізраїль діятиме відповідним чином", наголосив прем'єр.

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вибух стався неподалік ізраїльської військової техніки в районі Рафаха. Внаслідок інциденту один офіцер зазнав легких поранень.

У ХАМАС заявили, що вибух трапився на території, яка повністю перебуває під контролем ізраїльських військових. Представники угруповання зазначили, що неодноразово попереджали про наявність нерозірваних вибухових пристроїв у цьому та інших районах сектору Газа.

Речник ХАМАС Махмуд Мардаві раніше щапевняв, що про інцидент було поінформовано міжнародних посередників.

Мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС

Нагадаємо, 8 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та угруповання ХАМАС за підсумками переговорів, які відбулися в Єгипті, погодилися на реалізацію першого етапу запропонованого ним мирного плану.

Уже за два дні домовленості набули чинності: було запроваджено режим припинення вогню. Ізраїльські сили відступили до буферної зони навколо сектору Газа, а палестинські жителі почали повертатися до покинутих раніше районів.

13 жовтня у Шарм-ель-Шейху лідери Сполучених Штатів, Єгипту та Туреччини підписали угоду про завершення бойових дій у Газі. Вони виступили посередниками у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС.

Відповідно до досягнутих домовленостей, ХАМАС взяв на себе зобов’язання звільнити всіх заручників, яких утримували з 2023 року, а також передати Ізраїлю тіла загиблих полонених.

Водночас на початку грудня з’явилася інформація, що Дональд Трамп готується представити другий етап плану врегулювання ситуації в секторі Газа. Очікується, що він також запропонує нову модель управління анклавом. Тоді повідомлялось, що відповідні ініціативи можуть бути оголошені до Різдва.

