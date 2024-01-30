В Італії відправили за ґрати офіцера, що хотів передати Росії секретні документи НАТО

Військовослужбовця затримали у 2021 році під час спроби передати Російській Федерації секретні документи НАТО за винагороду в розмірі 5 тис. євро.

За даними слідства, підсудний таємно сфотографував спеціальним смартфоном 106 секретних документів і планував передати SD-карту співробітнику посольства Росії в Італії Дмитру Остроухову в обмін на грошову винагороду.

Серед 19 сфотографованих документів із архівів НАТО деякі були "дуже конфіденційними", а один - "цілком таємним". Матеріали вміщували інформацію про боротьбу з міжнародним тероризмом, а інші демонстрували потенційні "слабкі сторони" Альянсу.

Судовий процес проти Вальтера Бйота

В окремій справі, яку розглядав цивільний кримінальний суд у січні, італійському офіцеру присудили 20 років позбавлення волі. Бйота звинувачують у шпигунстві, розголошенні інформації, яка повинна була залишатися таємницею в інтересах національної безпеки, і хабарництві.

У березні 2023 року військовий суд першої інстанції засудив Бйота до 30 років ув'язнення. Прокуратура вимагала довічного терміну.

Проросійські шпигуни в країнах Європи

У жовтні 2022 року поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював під вигаданим ім'ям в Університеті Тромсе. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки. Ректор не виключив, що у виші можуть працювати й інші агенти РФ.

Також Росія намагається завербувати деяких прохачів притулку в Фінляндії як шпигунів.

За даними розвідки Чехії, агенти РФ у Європі активні та допомагають обходити санкції ЄС.

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