ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Італії офіцера ВМС засудили до в'язниці за шпигунство на користь Росії

Новость на русском →
Рим, Четвер 09 березня 2023 22:34
В Італії офіцера ВМС засудили до в'язниці за шпигунство на користь Росії Ілюстративне фото: в Італії офіцера ВМС засудили до в'язниці за шпигунство на користь Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військовий трибунал Риму засудив офіцера військово-морських сил Італії Вальтера Бйота до 30 років ув'язнення. Він таємно співпрацював з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як зазначає видання, прокуратура вимагала довічного ув'язнення для Бйота, але судді визнали загальні пом'якшувальні обставини.

Варто зауважити, що такий термін Бйот отримав за передачу співробітнику посольства Росії в Італії секретних фактів та документів за гроші.

Зокрема, він надавав росіянам секретні документи НАТО, які були "дуже конфіденційними та один - цілком секретним".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині судитимуть росіянку за її відкриту підтримку війни РФ проти України.

Також ми писали, що у Німеччині затримали співробітника розвідки, який міг передавати росіянам секретну інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Італія Рим Суд
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях