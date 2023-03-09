Ілюстративне фото: в Італії офіцера ВМС засудили до в'язниці за шпигунство на користь Росії (Getty Images)

Військовий трибунал Риму засудив офіцера військово-морських сил Італії Вальтера Бйота до 30 років ув'язнення. Він таємно співпрацював з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.