Агенти РФ у Європі активні, вони допомагають обходити санкції ЄС, - розвідка Чехії

Російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.

Про це заявив представник чеської контррозвідувальної служби Ладіслав Штіха, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

За його словами, служба зареєструвала продовження своєї діяльності агентів РФ 2023 року, попри те, що 2021 року Чехія вислала 60 дипломатів і співробітників російського посольства в Празі.

Крім іншого, агенти беруть участь в обході санкцій ЄС проти Росії. У зв'язку з цим він застеріг від діяльності "Російського дому" в Празі, який перебуває в санкційному списку ЄС.

Хоча "Російський дім" офіційно закритий для відвідування, він продовжує організовувати окремі заходи для громадськості та проводить кампанії із залучення студентів до навчання в російських вишах.

Шпигуни РФ у країнах Європи

Раніше повідомлялось, що у Польщі визнали винними членів шпигунської мережі - 14 громадян Білорусі, України та Росії. Вони готували диверсії на користь Москви.

Також поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював в університеті міста Тромсе під вигаданим ім'ям. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки.