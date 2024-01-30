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В Италии отправили за решетку офицера, который хотел передать РФ секретные документы НАТО

Фото: итальянскому шпиону присудили 29 лет заключения (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военный трибунал Рима приговорил 29 лет и два месяца заключения офицеру военно-морских сил Италии Вальтеру Бйоту за шпионаж в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Военнослужащего задержали в 2021 году при попытке передать Российской Федерации секретные документы НАТО за вознаграждение в размере 5 тыс. евро.

По данным следствия, подсудимый тайно сфотографировал специальным смартфоном 106 секретных документов и планировал передать SD-карту сотруднику посольства России в Италии Дмитрию Остроухову в обмен на денежное вознаграждение.

Среди 19 сфотографированных документов из архивов НАТО некоторые были "очень конфиденциальными", а один - "совершенно секретным". Материалы содержали информацию о борьбе с международным терроризмом, а другие демонстрировали потенциальные "слабые стороны" Альянса.

Судебный процесс против Вальтера Бьота

В отдельном деле, которое рассматривал гражданский уголовный суд в январе, итальянскому офицеру присудили 20 лет лишения свободы. Бйота обвиняют в шпионаже, разглашении информации, которая должна была оставаться тайной в интересах национальной безопасности, и взяточничестве.

В марте 2023 года военный суд первой инстанции приговорил Бйота к 30 годам заключения. Прокуратура требовала пожизненного срока.

Пророссийские шпионы в странах Европы

В октябре 2022 года полиция Норвегии задержала российского шпиона, который работал под вымышленным именем в Университете Тромсе. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы на имя гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки. Ректор не исключил, что в вузе могут работать и другие агенты РФ.

Также Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища в Финляндии как шпионов.

По данным разведки Чехии, агенты РФ в Европе активны и помогают обходить санкции ЕС.

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