Шукає шпигунів: Росія намагається вербувати прохачів притулку у Фінляндії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Російська розвідка використовує різні методи для вербування агентів, у тому числі спроби змусити людей, які прибувають із Росії, співпрацювати з фінською владою. В останні місяці понад тисячу прохачів притулку прибули до Фінляндії через східний кордон, що робить їх потенційними мішенями для російської розвідки.

- Ви можете спробувати змусити людину співпрацювати різними способами, наприклад, чинячи тиск або прив'язуючи вимогу про співпрацю до умов виїзду з країни або обіцяючи, наприклад, фінансові вигоди, - пояснили в поліції безпеки Фінляндії.

У Фінляндії наголошують, що це не було якимось масштабним явищем.

Центральна кримінальна поліція (ЦКП) з'ясувала, що через східний кордон Фінляндії незаконно в'їхали особи, які можуть загрожувати національній безпеці. Це стало відомо із довідкового меморандуму Міністерства внутрішніх справ, опублікованого 10 січня 2024 року.

У ЦКП повідомили, що велика кількість людей, які прибули до Фінляндії через східний кордон, утруднила і затримала ідентифікацію осіб, які можуть становити загрозу внутрішній безпеці.

Співробітники поліції кажуть, що поряд зі звичайними прохачами притулку в країну можуть в'їжджати особи, які вчинили злочини, члени злочинних організацій та солдати, переодягнені цивільними особами.

- Серед прохачів притулку завжди можуть бути люди, які мають інші мотиви, ніж потреба у притулку. Виявлення таких людей є частиною професійних навичок силовиків, стверджують у поліції.

У відомстві не коментують, чи були виявлені особи, які загрожують внутрішній безпеці, серед тих, хто вже прибув до країни.

Закриття кордону Фінляндії та Росії

У Фінляндії закрили усі пункти пропуску на кордоні з Росією 30 листопада. Це рішення було ухвалено у зв'язку з різким збільшенням кількості нелегальних мігрантів, які намагаються проникнути до країни Росії.

Фінський уряд 13 грудня частково відкрив кордон із Росією, відновивши роботу двох пунктів пропуску. Проте вже за кілька днів кордон знову довелося закрити через нову притоку мігрантів.

11 січня у Фінляндії оголосили про продовження закриття кордону з Росією орієнтовано на місяць.

Раніше стало відомо, що Фінляндія не планує у лютому відкривати пункти пропуску на кордоні з Росією.