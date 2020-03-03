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В Италии за день от коронавируса умерли 27 человек

Новости » В мире     03.03.2020 - 21:07
В Италии за день от коронавируса умерли 27 человек
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Всего известно о 72 смертельных случаях

Число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 72 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления гражданской защиты страны.

Сообщается, что только за один день от инфекции скончались 27 человек.

Всего, по состоянию на 18:00 3 марта, коронавирусом в Италии заразились 2263 человека, 239 ожидают лабораторного подтверждения наличия инфекции. Еще 160 граждан выздоровели. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Ломбардии - 1326.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире заболели больше 90 тыс. людей в 73 странах мира. Известно о 3111 смертельном случае. В Европейском регионе количество случаев заражения увеличилось до 2809 человек, умерли 56 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине врачи выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у жителя Черновцов, который недавно вернулся из-за границы. По данным Министерства здравоохранения, с инфицированным украинцем могли контактировать до 10 человек.

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