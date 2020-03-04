ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Італія закрила всі школи та виші в країні через коронавірус

Новини » В світі     04.03.2020 - 15:18
Італія закрила всі школи та виші в країні через коронавірус
Ілюстративне фото (thetimes.co.uk)

До цього школи були закриті тільки в північних регіонах Італії

Уряд Італії вирішив закрити всі школи та університети у країні через спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

Повідомляється, що всі навчальні заклади будуть закриті до середини березня. До цього були закриті кілька шкіл у північних регіонах Італії, найбільш постраждалих від епідемії вірусу.

Раніше через коронавірус всі вузи та школи закрили в Азербайджані. Також закрити всі школи в країні закликав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. На даний момент відомо про 287 випадків коронавірусу в Японії.

Нагадаємо, число смертельних випадків від коронавірусу COVID-19 в Італії зросло до 79 осіб. Станом на ранок 4 березня, повідомлялося про понад 2,5 тис. випадків зараження в країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом заразився один зі співробітників Європейського оборонного агентства, штаб якого знаходиться в Брюсселі.

Всього у світі зафіксовано понад 93 тис. випадків інфікування коронавірусом COVID-19, померли майже 3,2 тис. осіб.

ВООЗ прогнозує зростання числа заражених коронавірусом в Україні В Європі зареєстровано 85 смертей від коронавірусу
Новини України ІталіяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся