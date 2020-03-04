Італія закрила всі школи та виші в країні через коронавірус

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До цього школи були закриті тільки в північних регіонах Італії

Уряд Італії вирішив закрити всі школи та університети у країні через спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

Повідомляється, що всі навчальні заклади будуть закриті до середини березня. До цього були закриті кілька шкіл у північних регіонах Італії, найбільш постраждалих від епідемії вірусу.

Раніше через коронавірус всі вузи та школи закрили в Азербайджані. Також закрити всі школи в країні закликав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. На даний момент відомо про 287 випадків коронавірусу в Японії.

Нагадаємо, число смертельних випадків від коронавірусу COVID-19 в Італії зросло до 79 осіб. Станом на ранок 4 березня, повідомлялося про понад 2,5 тис. випадків зараження в країні.

Також РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом заразився один зі співробітників Європейського оборонного агентства, штаб якого знаходиться в Брюсселі.

Всього у світі зафіксовано понад 93 тис. випадків інфікування коронавірусом COVID-19, померли майже 3,2 тис. осіб.