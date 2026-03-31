Італія закрила небо для літаків США, які летіли атакувати Іран: що відомо про інцидент

Рішення ухвалював міністр оборони Гвідо Крозетто після термінового дзвінка від начальника штабу Лучано Портолано.

Літаки вже летіли - а дозволу ніхто не просив

За даними видання, кілька ночей тому командування ВПС Італії отримало план польоту американських бомбардувальників. Вони мали сісти в Сігонеллі, а потім вилетіти на Близький Схід.

Проблема була в тому, що ніхто не звернувся по дозвіл. Про маршрут просто повідомили - вже тоді, коли літаки були в повітрі.

Первірка підтвердила, що ці рейси не є звичайними чи логістичними і не підпадають під двосторонній договір між Італією та США.

Італія не дозволила літакам США приземлитись

Міністр оборони Гвідо Крозетто неодноразово заявляв у парламенті:

"Ми прагнемо просувати через парламент будь-яку операцію, яка не охоплюється договорами і тому потребує дозволу", - слова міністра.

Сумнівів у тому, що робити, не виникло. Тим паче що самі літаки мали особливу позначку - так зване "застереження". Такі борти не мають права сідати без попереднього узгодження, крім надзвичайних ситуацій.

Начальник штабу Портолано за дорученням міністра зв'язався з командуванням США. Відповідь була однозначна: посадка в Сігонеллі заборонена - дозволу немає, попередніх консультацій не було.

Рішення ухвалювалося зі свідомістю можливих наслідків. Схожа ситуація вже траплялася у 1985 році - за уряду Кракссі та президентства Рейгана - і тоді вона переросла у повноцінну дипломатичну кризу між двома країнами.

Наразі не відомо, якою була реакція США на цей прецедент.

Загострення відносин між НАТО та США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон, можливо, переосмислить свою участь у НАТО після завершення операції проти Ірану.

Причина - відмова більшості союзників надати підтримку і закрити для США бази та повітряний простір.

За словами Рубіо, якщо альянс зводиться лише до захисту Європи, а не до взаємності - це "не дуже хороша схема".