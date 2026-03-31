Италия закрыла небо для самолетов США, которые летели атаковать Иран: что известно об инциденте

12:35 31.03.2026 Вт
3 мин
Почему Италия пошла против США - своего союзника по НАТО?
aimg Елена Чупровская
Фото: Министр обороны Италии запретил посадку самолетов США (Getty Images)

Италия тайно отказала бомбардировщикам США в посадке на базе Сигонелла - и это могло спровоцировать серьезный дипломатический кризис между двумя союзниками по НАТО.

Решение принимал министр обороны Гвидо Крозетто после срочного звонка от начальника штаба Лучано Портолано.

Самолеты уже летели - а разрешения никто не просил

По данным издания, несколько ночей назад командование ВВС Италии получило план полета американских бомбардировщиков. Они должны были сесть в Сигонелле, а затем вылететь на Ближний Восток.

Проблема была в том, что никто не обратился за разрешением. О маршруте просто сообщили - уже тогда, когда самолеты были в воздухе.

Первичка подтвердила, что эти рейсы не являются обычными или логистическими и не подпадают под двусторонний договор между Италией и США.

Италия не позволила самолетам США приземлиться

Министр обороны Гвидо Крозетто неоднократно заявлял в парламенте:

"Мы стремимся продвигать через парламент любую операцию, которая не охватывается договорами и поэтому требует разрешения", - слова министра.

Сомнений в том, что делать, не возникло. Тем более что сами самолеты имели особую отметку - так называемое "предостережение". Такие борта не имеют права садиться без предварительного согласования, кроме чрезвычайных ситуаций.

Начальник штаба Портолано по поручению министра связался с командованием США. Ответ был однозначен: посадка в Сигонелле запрещена - разрешения нет, предварительных консультаций не было.

Решение принималось с осознанием возможных последствий. Похожая ситуация уже случалась в 1985 году - при правительстве Кракси и президентстве Рейгана - и тогда она переросла в полноценный дипломатический кризис между двумя странами.

Пока не известно, какой была реакция США на этот прецедент.

Обострение отношений между НАТО и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон, возможно, переосмыслит свое участие в НАТО после завершения операции против Ирана.

Причина - отказ большинства союзников оказать поддержку и закрыть для США базы и воздушное пространство.

По словам Рубио, если альянс сводится только к защите Европы, а не к взаимности - это "не очень хорошая схема".

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о запрете для американских бортов использовать воздушное пространство страны во время операций против Ирана.

До этого Мадрид уже отказал США в праве использовать совместные базы, откуда пришлось вывезти по меньшей мере 12 самолетов-заправщиков. Трамп в ответ приказал прекратить все отношения с Испанией.

На фоне конфликта с союзниками из-за Ирана президент США Дональд Трамп рассматривает радикальную реформу альянса. Идея - лишить права голоса страны, тратящие на оборону менее 5% ВВП, а также отказать им в защите США в случае нападения.

Эти планы пока не выносились на официальное обсуждение в Брюсселе, но американские чиновники уже продвигают их на закрытых форумах.

