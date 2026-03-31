Италия закрыла небо для самолетов США, которые летели атаковать Иран: что известно об инциденте

Италия тайно отказала бомбардировщикам США в посадке на базе Сигонелла - и это могло спровоцировать серьезный дипломатический кризис между двумя союзниками по НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
Решение принимал министр обороны Гвидо Крозетто после срочного звонка от начальника штаба Лучано Портолано.
По данным издания, несколько ночей назад командование ВВС Италии получило план полета американских бомбардировщиков. Они должны были сесть в Сигонелле, а затем вылететь на Ближний Восток.
Проблема была в том, что никто не обратился за разрешением. О маршруте просто сообщили - уже тогда, когда самолеты были в воздухе.
Первичка подтвердила, что эти рейсы не являются обычными или логистическими и не подпадают под двусторонний договор между Италией и США.
Министр обороны Гвидо Крозетто неоднократно заявлял в парламенте:
"Мы стремимся продвигать через парламент любую операцию, которая не охватывается договорами и поэтому требует разрешения", - слова министра.
Сомнений в том, что делать, не возникло. Тем более что сами самолеты имели особую отметку - так называемое "предостережение". Такие борта не имеют права садиться без предварительного согласования, кроме чрезвычайных ситуаций.
Начальник штаба Портолано по поручению министра связался с командованием США. Ответ был однозначен: посадка в Сигонелле запрещена - разрешения нет, предварительных консультаций не было.
Решение принималось с осознанием возможных последствий. Похожая ситуация уже случалась в 1985 году - при правительстве Кракси и президентстве Рейгана - и тогда она переросла в полноценный дипломатический кризис между двумя странами.
Пока не известно, какой была реакция США на этот прецедент.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон, возможно, переосмыслит свое участие в НАТО после завершения операции против Ирана.
Причина - отказ большинства союзников оказать поддержку и закрыть для США базы и воздушное пространство.
По словам Рубио, если альянс сводится только к защите Европы, а не к взаимности - это "не очень хорошая схема".
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о запрете для американских бортов использовать воздушное пространство страны во время операций против Ирана.
До этого Мадрид уже отказал США в праве использовать совместные базы, откуда пришлось вывезти по меньшей мере 12 самолетов-заправщиков. Трамп в ответ приказал прекратить все отношения с Испанией.
На фоне конфликта с союзниками из-за Ирана президент США Дональд Трамп рассматривает радикальную реформу альянса. Идея - лишить права голоса страны, тратящие на оборону менее 5% ВВП, а также отказать им в защите США в случае нападения.
Эти планы пока не выносились на официальное обсуждение в Брюсселе, но американские чиновники уже продвигают их на закрытых форумах.