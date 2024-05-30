Італія не підтримує використання її зброї проти території Росії

"Вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні", - заявив Таяні.

Sky News нагадує про те, що цього понеділка віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні різко відреагував на заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зняти обмеження на використання озброєння.

"НАТО не може змусити нас вбивати в Росії, а також ніхто не може змусити нас відправити італійських солдатів воювати або вмирати в Україні", - заявив він та закликав усіх, хто "хоче війни" поїхати воювати до України.

Обмеження на використання озброєння

Від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією, Захід не дозволяв Україні застосовувати його зброю проти російської території. Втім, останнім часом низка членів Альянсу почав переглядати своє рішення.

Як відзначав президент України Володимир Зеленський, удари по російські території були б не наступом, а захистом від повітряних обстрілів з боку країни-терориста.

Детальніше про те, хто зняв заборону на використання зброї, а хто виступає проти цього - в матеріалі РБК-Україна.