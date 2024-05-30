Италия не поддерживает использование ее оружия против территории России

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине", - заявил Таяни.

Sky News напоминает о том, что в этот понедельник вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование вооружения.

"НАТО не может заставить нас убивать в России, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине", - заявил он и призвал всех, кто "хочет войны" поехать воевать в Украину.

Ограничение использования вооружения

С начала полномасштабной войны с Российской Федерацией, Запад не позволял Украине применять его оружие против российской территории. Впрочем, в последнее время ряд членов Альянса начал пересматривать свое решение.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, удары по российским территориям были бы не наступлением, а защитой от воздушных обстрелов со стороны страны-террориста.

Детальнее о том, кто снял запрет на использование оружия, а кто выступает против этого - в материале РБК-Украина.