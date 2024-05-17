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Зеленський про використання західної зброї на території РФ: це захист, а не наступ

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 10:10
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Зеленський про використання західної зброї на території РФ: це захист, а не наступ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Можливість використання на території Росії західної зброї, яку надають Україні партнери, - це не наступ. Йдеться про захист українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

"Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території Росії. Це - захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що у прикордонних територіях Росії, як і в України, є "сіра зона", де майже немає цивільних.

"І мало того, у них же там така сама сіра зона. У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин", - додав президент.

Передісторія

Нагадаємо, що низка партнерів України виступають проти того, щоб надана українській армії зброя використовувалася для ударів по території Росії. Зокрема, у США виступають за те, щоб американська зброя була застосована лише у межах України.

Пентагон наголосив, що позиція Вашингтона не змінилася. При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама вирішує, як воювати, додавши, що США не заохочують до ударів за межами України.

Додамо, що у Британії не проти, щоб їх зброю можна було використовувати для ударів по Росії. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

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