Італія підтримує кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - МЗС

За словами чиновника у розмові з представниками ЗМІ в кулуарах зустрічі глав країн-членів НАТО, напередодні на саміті така тема піднімалася та обговорювалася.

"Ми вчора говорили про наступного генерального секретаря і підтвердили нашу позицію, яка підтримує прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте", - сказав він.

Таяні розповів, що за нього також виступає "переважна більшість".

Проте він зазначив, що країнам доведеться дочекатися відповіді Туреччини, Румунії та Угорщини, які підтримують кандидатуру президента Румунії Клауса Йоганніса на посаду майбутнього генсека НАТО.

"Але я сподіваюся, що ми зможемо домовитися", - додав італійський міністр.