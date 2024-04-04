Италия поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, - МИД

По словам чиновника в разговоре с представителями СМИ в кулуарах встречи глав стран-членов НАТО, накануне на саммите такая тема поднималась и обсуждалась.

"Мы вчера говорили о следующем генеральном секретаре и подтвердили нашу позицию, поддерживающую премьер-министра Нидерландов Марка Рютте", - сказал он.

Таяни рассказал, что за него также выступает "подавляющее большинство".

Однако он отметил, что странам придется дождаться ответа Турции, Румынии и Венгрии, поддерживающих кандидатуру президента Румынии Клауса Иоганниса на должность будущего генсека НАТО.

"Но я надеюсь, что мы сможем договориться", - добавил итальянский министр.