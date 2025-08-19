Італія підтримала Макрона щодо можливого місця зустрічі Зеленського та Путіна

За даними ЗМІ, сьогодні вранці президент Франції заявив, що зустріч між Зеленським, Трампом та Путіним має відбутися в нейтральній країні, а отже, можливо, у Швейцарії, або іншій країні.

"Я виступаю за Женеву", – зазначив Макрон.

При цьому, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також сказав, що Женева може бути найкращим місцем для тристоронньої зустрічі, додавши, що "Італія підтримує це".

При цьому, столиці Італії, Риму, віддають перевагу Трамп і Зеленський. Державний секретар США Марко Рубіо та віце-президент США Джей Ді Венс також підтримали Трампа щодо Риму.

"Ми все ще оцінюємо кілька місць (для проведення можливої зустрічі – ред.)", – зазначили дипломати країн Євросоюзу на правах анонімності.