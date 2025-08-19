Италия поддержала Макрона по возможному месту встречи Зеленского и Путина

По данным СМИ, сегодня утром президент Франции заявил, что встреча между Зеленским, Трампом и Путиным должна состояться в нейтральной стране, а значит, возможно, в Швейцарии или другой стране.

"Я выступаю за Женеву", - отметил Макрон.

При этом, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также сказал, что Женева может быть лучшим местом для трехсторонней встречи, добавив, что "Италия поддерживает это".

При этом, столице Италии, Риму, отдают предпочтение Трамп и Зеленский. Государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс также поддержали Трампа относительно Рима.

"Мы все еще оцениваем несколько мест (для проведения возможной встречи - ред.)", - отметили дипломаты стран Евросоюза на правах анонимности.