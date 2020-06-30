Италия передала гумпомощь пострадавшим от паводков на западе Украины

Фото: гумпомощь от Италии (mvs.gov.ua)

Ожидается вторая партия помощи от Италии

Италия передала Украине гуманитарную помощь для ликвидации последствий наводнений в западных областях. Итальянский военный самолет со спасательным снаряжением прибыл сегодня, 30 июня, в аэропорт Львова.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Кроме этого сегодня ожидается еще один рейс с гуманитарной помощью от Италии.

"Плавающие и передвижные мотопомпы, лодка, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое спасательное снаряжение - все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению", - сообщили в МВС.

Отметим, в Украине с конца июня наблюдаются сильные наводнения в западных областях. В результате пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях, разрушены дороги и мосты, а также подтоплены 7,5 тысяч жилых домов.

Ранее РБК-Украина писало, что Италия присоединилась к оказанию помощи в пострадавшие от паводков регионы Украины.

Напомним, на прошлой неделе Евросоюз согласовал оказание помощи Украине с преодолением разрушительных паводков в западных областях.

Также сообщалось, что помощь для ликвидации последствий паводков Украине предоставили США, Израиль и Молдова.

Отметим, ранее Кабмин оценил ущерб от паводков на западе в более чем 200 млн гривен.

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Автор: Игорь Литвиненко