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В Кабмине назвали сумму нанесенного ущерба инфраструктуре из-за паводков

Новости » Происшествия     25.06.2020 - 18:24
В Кабмине назвали сумму нанесенного ущерба инфраструктуре из-за паводков
Фото: разрушенный мост (facebook com blackkalush)

Убытки оценивают в более 200 млн гривен

Сильные паводки на западе Украины уже повлекли ущерб инфраструктуре на более 200 млн гривен. Объекты инфраструктуры повреждены в четырех областях страны.

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает РБК-Украина.

По его словам, непогода вызвала повреждение или разрушение объектов инфраструктуры в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

"По предварительным оцениванием, где-то 234 млн гривен нанесено убытков по этим областям", - заявил Криклий.

Напомним, на этой неделе западные области Украины охватили сильные паводки, вызванные обильными дождями. Мощные потоки воды вызвали повреждение или разрушение дорог, мостов, газопроводов и других важных объектов.

В Черновцах убытки от непогоды оценили в минимум 8 млн гривен.

Сегодня Кабмин выделил на преодоление последствий паводков на западе Украины почти 700 млн гривен.

Помощь в борьбе с паводками в западных областях Украины предложила Венгрия.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныубыткипаводокнаводнение
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