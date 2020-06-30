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Італія передала гумдопомогу постраждалим від повені на заході України

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 17:27
Італія передала гумдопомогу постраждалим від повені на заході України
Фото: гумпомощь від Італії (mvs.gov.ua)

Очікується друга партія допомоги від Італії

Італія передала Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней у західних областях. Італійський військовий літак з рятувальним спорядженням прибув сьогодні, 30 червня, в аеропорт Львова.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Крім цього сьогодні очікується ще один рейс з гуманітарною допомогою від Італії.

"Плаваючі і пересувні мотопомпи, човен, електростанції, бензопили, рятувальні жилети, пожежні рукави та інше рятувальне спорядження - все це передадуть у найбільш постраждалі райони Івано-Франківської області для надання допомоги населенню", - повідомили в МВС.

Відзначимо, в Україні з кінця червня спостерігаються сильні повені в західних областях. В результаті постраждали більше 250 населених пунктів у п'яти областях, зруйновані дороги і мости, а також підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків.

Раніше РБК-Україна писало, що Італія приєдналася до надання допомоги в постраждалі від повені регіони України.

Нагадаємо, минулого тижня Євросоюз погодив надання допомоги Україні з подоланням руйнівних паводків у західних областях.

Також повідомлялося, що допомогу для ліквідації наслідків паводків Україні надали США, Ізраїль та Молдова.

Зазначимо, раніше Кабмін оцінив збитки від паводків на заході в більш ніж 200 млн гривень.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ІталіяпаводокГуманітарна допомога
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