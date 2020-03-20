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Италия одобрила новые меры для борьбы с коронавирусом

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 21:45
Италия одобрила новые меры для борьбы с коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

С 21 марта все парки и скверы будут закрыты

Министерство здравоохранения Италии одобрило новые меры по ограничению перемещений людей в попытке сдержать вспышку коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Таким образом, с субботы, 21 марта, все парки и скверы будут закрыты. Жители должны будут заниматься спортом только у себя дома.

Игры и развлекательные мероприятия на открытом воздухе также будут запрещены.

"Мы должны делать все возможное, чтобы сдержать заражение", - заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Напомним, в Италии за сутки от коронавируса умерли 627 человек, что является суточным рекордом. Ранее большее количество смертей за сутки фиксировали только в Китае.

По данным Агентства гражданской защиты, общее количество случаев заражения в Италии выросло до 47421.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин в стране, который объявили до 3 апреля, должен быть продлен из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Кроме того, смертность от коронавируса в Италии в 8 раз выше, чем в Китае.

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