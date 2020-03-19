Премьер Италии намерен продлить карантин после 3 апреля

Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Италия готова оказывать миллиарды государственных инвестиций на противодействие коронавирусу

Из-за распространения коронавируса премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин в Италии должен быть продолженным после 3 апреля. Об этом сообщает Corriera dela Serra.

Как сообщается, премьер-министр Италии подчеркнул необходимость продлить сроки действия прекращения деятельности компаний и школ и то, что правительство готово оказывать миллиарды государственных инвестиций.

Также он добавил, что Италии удалось избежать краха системы, ограничительные меры работают, но невозможно будет быстро вернуться к прежней жизни, после пандемии.

"На это время не имеет смысла говорить больше, но ясно, что меры, которые мы приняли, такие как закрытие большей части деловой и индивидуальной деятельности страны, могут быть только продолжены", - заявил Конте.

Напомним, власти Италии заявили о 475 смертельных случаях за сутки в стране от коронавируса COVID-19. По словам главы департамента гражданской обороны Анджело Борелли, общее количество смертей от инфекции достигло 2978 человек.

Как сообщало РБК-Украина, Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса.