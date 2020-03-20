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Італія схвалила нові заходи для боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 21:45
Італія схвалила нові заходи для боротьби з коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

З 21 березня всі парки і сквери будуть закриті

Міністерство охорони здоров'я Італії схвалив нові заходи з обмеження переміщень людей у спробі стримати спалах коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таким чином, з суботи, 21 березня, всі парки і сквери будуть закриті. Мешканці повинні будуть займатися спортом тільки у себе вдома.

Ігри та розважальні заходи на відкритому повітрі також будуть заборонені.

"Ми повинні робити все можливе, щоб стримати зараження", - заявив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

Нагадаємо, в Італії за добу від коронавірусу померли 627 осіб, що є добовим рекордом. Раніше більша кількість смертей за добу фіксували тільки в Китаї.

За даними Агентства цивільного захисту, загальна кількість випадків зараження в Італії зросла до 47421.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин в країні, який оголосили до 3 квітня, повинен бути продовжений через тривалу пандемію коронавірусу.

Крім того, смертність від коронавірусу в Італії в 8 разів вище, ніж в Китаї.

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