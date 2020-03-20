В Италии число жертв коронавируса за сутки побило новый рекорд

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За сутки от вируса умерли 627 человек

В Италии за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 627 человек, что является новым рекордом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что ранее рекордное количество смертей за сутки от вируса было зафиксировано в Китае.

По состоянию на 20 марта, в Италии от коронавируса скончались 4032 человека. До пятницы в Италии ранее не регистрировалось более 475 смертей за один день, в то время как в Китае, где резко прекратилось распространение инфекции, никогда не фиксировалось более 150.

По данным Агентства гражданской защиты, общее количество случаев заражения в Италии выросло до 47421.

Наиболее пострадавший северный регион Ломбардия по-прежнему находится в критической ситуации: 2549 человек погибли и заражены 22 264 человека.

Напомним, за минувшие сутки в Италии от коронавируса скончались еще 427 человек. Количество летальных случаев в стране выросло до 3405, общее количество инфицированных COVID-19 в Италии достигло 41 035 человек.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин в стране, который объявили до 3 апреля, должен быть продлен из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Кроме того, смертность от коронавируса в Италии в 8 раз выше, чем в Китае.