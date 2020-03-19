ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смертность от коронавируса в Италии в 8 раз выше, чем в Китае

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 19:40
Смертность от коронавируса в Италии в 8 раз выше, чем в Китае
Иллюстративное фото (flickr)

В Италии при вдвое меньшем количестве зараженных смертей больше, чем в материковом Китае

В эпицентре вспышки коронавируса - китайском Ухане, смертность от вируса составляла всего 1,4%, тогда как в Италии сейчас этот показатель равен 8,3%. Об этом говорится в научной статье в журнале Nature Medicine.

В целом же, показатель в несколько раз отличается от остального мира в большую сторону. По недавней информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 оказался смертельным в 3,4% случаях, а отличие от первоначальных 1,4%.

На данный момент в мире зафиксировано почти 230 тыс. случаев заражения COVID-19. Почти треть из них припадает на Китай - около 82 тыс. заражений. Смертельных случаев в КНР - 3,2 тысяч.

В то же время в Италии при вдвое меньшем количестве зараженных (41 035 человек) смертей больше, чем в материковом Китае - 3405 погибших.

Напомним, сегодня в Китае впервые не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Подробнее о том, что происходит в Украине и мире 19 марта - в материале РБК-Украина.

​​​​​​​Трамп хочет лечить зараженных коронавирусом вакциной от малярии Коронавирус в Украине и мире: главные новости 19 марта
Новости Украины ИталияКитайКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь