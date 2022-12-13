Італія обіцяє постачати Україні більше зброї, оскільки війна не закінчується

Італія продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані, оскільки немає жодних ознак того, що війна Росії проти України скоро закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Можливість припинення вогню здається дуже обмеженою, і хоча ми підтримуємо зусилля в цьому напрямку, тим часом ми повинні продовжувати повністю підтримувати Україну", - сказала прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні напередодні саміту Євросоюзу.

Хоча Італія не розкриває подробиць щодо надісланої Україні зброї, Мелоні сказала, що останні військові поставки будуть завершені до кінця року.

До того ж, міністр оборони Гвідо Крозетто сказав, що деталі нових поставок, які будуть затверджені, також залишатимуться конфіденційними.

Нагадаємо, раніше Крозетто зазначив, що постачання зброї Україні повинні припинитися, щойно почнуться мирні переговори.

При цьому виконавча влада Італії підтримала рішення про надання військової допомоги Україні протягом усього наступного року.

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