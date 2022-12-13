ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Італії заговорили про припинення постачання зброї Україні: коли можуть зупинити допомогу

Новость на русском →
Рим, Вівторок 13 грудня 2022 13:21
В Італії заговорили про припинення постачання зброї Україні: коли можуть зупинити допомогу Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Постачання зброї в Україну мають припинитися, як тільки почнуться мирні переговори про припинення війни.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я усвідомлюю, що військова допомога (Україна - ред.) рано чи пізно має припинитися, і закінчиться, коли ми матимемо мирні переговори, на які ми всі сподіваємося", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше виконавча влада Італії підтримала рішення про надання військової допомоги Україні протягом усього наступного року.

Вже на початку наступного року Італія може надати ще один пакет допомоги. Україна потребує зенітно-ракетних комплексів для захисту інфраструктури країни від атак Росії з повітря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Військова допомога
NEWS
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу