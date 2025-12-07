Італія найближчими днями доставить допомогу для енергетики України

Володимир Зеленський повідомив, що у фокусі розмови з Джорджею Мелоні була підтримка енергетичної інфраструктури України та подальша координація дипломатичних зусиль.

За словами президента, Італія найближчими днями передасть Україні нове обладнання для посилення та відновлення енергосистеми після російських атак.

Зеленський також розповів Мелоні про результати недавніх контактів із американською стороною та окреслив актуальні перспективи і виклики у переговорному процесі.

"Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни", - зазначив президент.

Оновлено на 22:30

Як повідомила канцелярія італійської прем'єрки, Мелоні висловила солідарність після нової серії невибіркових атак Росії на українські цивільні цілі. Вона також оголосила про відправку допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури та населення.

"Генератори, поставлені італійськими компаніями, будуть відправлені до України найближчими тижнями", - йдеться в повідомленні.