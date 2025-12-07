Італія найближчими днями доставить допомогу для енергетики України

Президент Володимир Зеленський подякува голові Ради міністрів Італії Джорджії Мелоні за обладнання, яке найближчими днями надішле Італія для підтримки української енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Володимир Зеленський повідомив, що у фокусі розмови з Джорджею Мелоні була підтримка енергетичної інфраструктури України та подальша координація дипломатичних зусиль.
За словами президента, Італія найближчими днями передасть Україні нове обладнання для посилення та відновлення енергосистеми після російських атак.
Зеленський також розповів Мелоні про результати недавніх контактів із американською стороною та окреслив актуальні перспективи і виклики у переговорному процесі.
"Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни", - зазначив президент.
Оновлено на 22:30
Як повідомила канцелярія італійської прем'єрки, Мелоні висловила солідарність після нової серії невибіркових атак Росії на українські цивільні цілі. Вона також оголосила про відправку допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури та населення.
"Генератори, поставлені італійськими компаніями, будуть відправлені до України найближчими тижнями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 6 грудня росіяни вкотре атакували Україну дронами і ракетами. Основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура країни.
У Міненерго повідомляли, що під ударом опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Крім того, в ДТЕК розповіли, що росіяни атакували їхні теплоелектростанції в різних регіонах України.
Через наслідки атаки українські АЕС знову вимушено скоротили генерацію.
