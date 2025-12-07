Италия в ближайшие дни доставит помощь для энергетики Украины

Владимир Зеленский сообщил, что в фокусе разговора с Джорджей Мелони была поддержка энергетической инфраструктуры Украины и дальнейшая координация дипломатических усилий.

По словам президента, Италия в ближайшие дни передаст Украине новое оборудование для усиления и восстановления энергосистемы после российских атак.

Зеленский также рассказал Мелони о результатах недавних контактов с американской стороной и очертил актуальные перспективы и вызовы в переговорном процессе.

"Еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны", - отметил президент.

Как сообщила канцелярия итальянского премьера, Мелони выразила солидарность после новой серии неизбирательных атак России на украинские гражданские цели. Она также объявила об отправке помощи для поддержки энергетической инфраструктуры и населения.

"Генераторы, поставленные итальянскими компаниями, будут отправлены в Украину в ближайшие недели", - говорится в сообщении.