Италия в ближайшие дни доставит помощь для энергетики Украины

Президент Владимир Зеленский поблагодарил председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони за оборудование, которое в ближайшие дни пришлет Италия для поддержки украинской энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Владимир Зеленский сообщил, что в фокусе разговора с Джорджей Мелони была поддержка энергетической инфраструктуры Украины и дальнейшая координация дипломатических усилий.
По словам президента, Италия в ближайшие дни передаст Украине новое оборудование для усиления и восстановления энергосистемы после российских атак.
Зеленский также рассказал Мелони о результатах недавних контактов с американской стороной и очертил актуальные перспективы и вызовы в переговорном процессе.
"Еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны", - отметил президент.
Обновлено на 22:30
Как сообщила канцелярия итальянского премьера, Мелони выразила солидарность после новой серии неизбирательных атак России на украинские гражданские цели. Она также объявила об отправке помощи для поддержки энергетической инфраструктуры и населения.
"Генераторы, поставленные итальянскими компаниями, будут отправлены в Украину в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 6 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Основной целью врага снова стала энергетическая инфраструктура страны.
В Минэнерго сообщали, что под ударом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Кроме того, в ДТЭК рассказали, что россияне атаковали их теплоэлектростанции в разных регионах Украины.
Из-за последствий атаки украинские АЭС снова вынужденно сократили генерацию.
Подробнее о последствиях очередного российского обстрела - читайте в материале РБК-Украина.