Італія направить до Румунії сотню солдатів і літаки, - Repubblica

Італія направляє до Румунії близько 100 солдатів і кілька винищувачів. Війська перекидають з метою навчання румунської армії з протидії загрозам з боку РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
Згідно з публікацією, місія була запланована заздалегідь, однак інцидент із падінням дрона РФ у Галаці 29 травня - прискорив її початок.
За словами урядових джерел, нинішня операція відрізнятиметься від звичайної місії повітряного патрулювання НАТО. Її проведуть на авіабазі імені Михайла Когельничану і вона триватиме близько місяця.
Прибуття італійських військ очікується 15 червня. Солдати на військовій базі в Констанці навчатимуть своїх румунських колег збивати дрони.
Супроводжувати місію будуть винищувачі, але також не виключено, що може йтися і про інші літальні апарати. Зокрема, дрони, які призначені для збиття інших безпілотників.
Нагадаємо, в ніч на 29 травня росіяни масовано намагалися атакувати дронами Одеську область. Однак один із безпілотників вторгся на територію Румунії та врізався в багатоповерхівку.
Після удару на 10-му поверсі було пошкоджено та загорілася квартира. Крім того, постраждали 2 людини, а ще 70 - евакуювали з будинку. Дрон ідентифікували як російський "Герань-2" (аналог "Шахеда").
Унаслідок інциденту Румунія офіційно звернулася до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони.