Италия направит в Румынию сотню солдат и самолеты, - Repubblica

Италия направляет в Румынию около 100 солдат и несколько истребителей. Войска перебрасывают с целью обучения румынской армии по противодействию угрозам со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
Согласно публикации, миссия была запланирована заранее, однако инцидент с падением дрона РФ в Галаце 29 мая — ускорил ее начало.
По словам правительственных источников, нынешняя операция будет отличаться от обычной миссии воздушного патрулирования НАТО. Ее проведут на авиабазе имени Михаила Когельничану и она продлится около месяца.
Прибытие итальянских войск ожидается 15 июня. Солдаты на военной базе в Констанце будут обучать своих румынских коллег сбивать дроны.
Сопровождать миссию будут истребители, но также не исключено, что речь может идти и о других летательных аппаратах. В частности, дронах, которые предназначены для сбивания других беспилотников.
Напомним, в ночь на 29 мая россияне массировано пытались атаковать дронами Одесскую область. Однако один из беспилотников вторгся на территорию Румынии и врезался в многоэтажку.
После удара на 10-ом этаже была повреждена и загорелась квартира. Кроме того, пострадали 2 человека, а еще 70 - эвакуировали из дома. Дрон идентифицировали как российский "Герань-2" (аналог "Шахеда").
В результате инцидента Румыния официально обратилась к НАТО с просьбой ускорить поставки средств противовоздушной обороны.