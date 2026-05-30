Италия направит в Румынию сотню солдат и самолеты, - Repubblica

Согласно публикации, миссия была запланирована заранее, однако инцидент с падением дрона РФ в Галаце 29 мая — ускорил ее начало.

По словам правительственных источников, нынешняя операция будет отличаться от обычной миссии воздушного патрулирования НАТО. Ее проведут на авиабазе имени Михаила Когельничану и она продлится около месяца.

Прибытие итальянских войск ожидается 15 июня. Солдаты на военной базе в Констанце будут обучать своих румынских коллег сбивать дроны.

Сопровождать миссию будут истребители, но также не исключено, что речь может идти и о других летательных аппаратах. В частности, дронах, которые предназначены для сбивания других беспилотников.