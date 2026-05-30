Італія направить до Румунії сотню солдатів і літаки, - Repubblica

18:36 30.05.2026 Сб
2 хв
Що відомо про заплановану місію і чому її вирішили розпочати раніше?
aimg Едуард Ткач
Італія направить до Румунії сотню солдатів і літаки, - Repubblica Фото: італійські солдати прибудуть до Румунії 15 червня (Getty Images)
Італія направляє до Румунії близько 100 солдатів і кілька винищувачів. Війська перекидають з метою навчання румунської армії з протидії загрозам з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Згідно з публікацією, місія була запланована заздалегідь, однак інцидент із падінням дрона РФ у Галаці 29 травня - прискорив її початок.

За словами урядових джерел, нинішня операція відрізнятиметься від звичайної місії повітряного патрулювання НАТО. Її проведуть на авіабазі імені Михайла Когельничану і вона триватиме близько місяця.

Прибуття італійських військ очікується 15 червня. Солдати на військовій базі в Констанці навчатимуть своїх румунських колег збивати дрони.

Супроводжувати місію будуть винищувачі, але також не виключено, що може йтися і про інші літальні апарати. Зокрема, дрони, які призначені для збиття інших безпілотників.

Дрон РФ влучив у житловий будинок у Румунії

Нагадаємо, в ніч на 29 травня росіяни масовано намагалися атакувати дронами Одеську область. Однак один із безпілотників вторгся на територію Румунії та врізався в багатоповерхівку.

Після удару на 10-му поверсі було пошкоджено та загорілася квартира. Крім того, постраждали 2 людини, а ще 70 - евакуювали з будинку. Дрон ідентифікували як російський "Герань-2" (аналог "Шахеда").

Унаслідок інциденту Румунія офіційно звернулася до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони.

Російська Федерація Італія Румунія Війна в Україні Дрони
