Главная » Новости » Происшествия

Италия направит в Румынию сотню солдат и самолеты, - Repubblica

18:36 30.05.2026 Сб
2 мин
Что известно о запланированной миссии и почему ее решили начать раньше?
aimg Эдуард Ткач
Италия направит в Румынию сотню солдат и самолеты, - Repubblica Фото: итальянские солдаты прибудут в Румынию 15 июня (Getty Images)
Италия направляет в Румынию около 100 солдат и несколько истребителей. Войска перебрасывают с целью обучения румынской армии по противодействию угрозам со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Согласно публикации, миссия была запланирована заранее, однако инцидент с падением дрона РФ в Галаце 29 мая — ускорил ее начало.

По словам правительственных источников, нынешняя операция будет отличаться от обычной миссии воздушного патрулирования НАТО. Ее проведут на авиабазе имени Михаила Когельничану и она продлится около месяца.

Прибытие итальянских войск ожидается 15 июня. Солдаты на военной базе в Констанце будут обучать своих румынских коллег сбивать дроны.

Сопровождать миссию будут истребители, но также не исключено, что речь может идти и о других летательных аппаратах. В частности, дронах, которые предназначены для сбивания других беспилотников.

Дрон РФ попал в жилой дом в Румынии

Напомним, в ночь на 29 мая россияне массировано пытались атаковать дронами Одесскую область. Однако один из беспилотников вторгся на территорию Румынии и врезался в многоэтажку.

После удара на 10-ом этаже была повреждена и загорелась квартира. Кроме того, пострадали 2 человека, а еще 70 - эвакуировали из дома. Дрон идентифицировали как российский "Герань-2" (аналог "Шахеда").

В результате инцидента Румыния официально обратилась к НАТО с просьбой ускорить поставки средств противовоздушной обороны.

Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
