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В Италии замедлилось распространение коронавируса

Новости » В мире     03.03.2020 - 15:33
В Италии замедлилось распространение коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Количество новых случаев в Италии 2 марта составило 270 человек

В Италии замедлился темп роста новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили The Local Italy.

Сообщается, что за понедельник, 3 марта, было зарегистрировано 270 новых случаев коронавируса в стране, что на 22 случая меньше, чем было зафиксировано 2 марта.

В итальянской службе гражданской защиты, которая координирует ситуацию вокруг реагирования на вспышку коронавируса, считают такой показатель обнадеживающим. Также отмечается, что у около 21 тысячи человек, прошедших тест на коронавирус, не подтвердилось наличие вируса.

Всего в Италии по состоянию на 3 марта зарегистрировано 2036 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Италии 2 марта резко возросло количество умерших от коронавируса. За 1 марта умерли 18 человек, увеличив количество жертв до 52 человек.

Также сообщалось, что Папу Римского Франциска, который в последние дни болен, проверили на коронавирус и получили отрицательный результат. Накануне Франциск пропустил из-за болезни запланированную мессу.

Напомним, 3 марта Минздрав Украины подтвердил первый случай коронавируса. Заболевание было выявлено у жителя Черновцов. Перед этим мужчина побывал в Италии. Его госпитализировали еще 29 февраля.

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