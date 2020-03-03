В Італії сповільнилося поширення коронавірусу

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Кількість нових випадків в Італії 2 березня склало 270 осіб

В Італії уповільнився темп зростання нових випадків захворювання коронавірусом. Про це повідомили The Local Italy.

Повідомляється, що за понеділок, 3 березня, було зареєстровано 270 нових випадків коронавірусу у країні, що на 22 випадки менше, ніж було зафіксовано 2 березня.

В італійській службі цивільного захисту, яка координує ситуацію навколо реагування на спалах коронавірусу, вважають такий показник обнадійливим. Також наголошується, що близько 21 тисячі осіб, які пройшли тест на коронавірус, не підтвердилося наявність вірусу.

Всього в Італії станом на 3 березня зареєстровано 2036 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в Італії 2 березня різко зросла кількість померлих від коронавірусу. За 1 березня померли 18 осіб, збільшивши кількість жертв до 52 осіб.

Також повідомлялося, що Папу Римського Франциска, який в останні дні хворий, перевірили на коронавірус і отримали негативний результат. Напередодні Франциск пропустив через хворобу заплановану месу.

Нагадаємо, 3 березня Моз України підтвердив перший випадок коронавірусу. Захворювання було виявлено у мешканця Чернівців. Перед цим чоловік побував в Італії. Його госпіталізували ще 29 лютого.