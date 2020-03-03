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Вспышка коронавируса в мире: список стран

Новости » Происшествия     03.03.2020 - 12:29
Вспышка коронавируса в мире: список стран
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус охватил уже 74 страны

В мире растет количество стран, в которых зафиксировали коронавирус, сегодня в этот в список попала и Украина. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам мира.

1. Афганистан (1 случай)

2. Алжир (2 случая)

3. Андорра (1 случай)

4. Армения (1 случай)

5. Австралия (35 случаев, 1 смерть)

6. Австрия (10 случаев)

7. Бахрейн (49 случаев)

8. Беларусь (1 случай)

9. Бельгия (1 случай)

10. Бразилия (2 случая)

11. Камбоджа (1 случай)

12. Канада (24 случая)

13. Хорватия (6 случаев)

14. Чешская Республика (5 случаев)

15. Дания (3 случая)

16. Доминиканская Республика (1 случай)

17. Эквадор (7 случаев)

18. Египет (2 случая)

19. Эстония (1 случай)

20. Финляндия (3 случая)

21. Франция (130 случаев, 2 смертельных случая)

22. Грузия (1 случай)

23. Германия (158 случаев)

24. Греция (7 случаев)

25. Гонконг (100 случаев, 2 смерти)

26. Исландия (3 случая)

27. Индия (6 случаев)

28. Индонезия (2 случая)

29. Иран (1501 случай, 66 смертей)

30. Ирак (26 случаев)

31. Ирландия (1 случай)

32. Израиль (12 случаев)

33. Италия (2036 случаев, 52 случая смерти)

34. Япония (974 случая, 12 смертей)

35. Иордания (1 случай)

36. Кувейт (56 случаев)

37. Латвия (1 случай)

38. Ливан (13 случаев)

39. Литва (1 случай)

40. Люксембург (1 случай)

41. Макао (10 случаев)

42. Малайзия (25 случаев)

43. Мексика (5 случаев)

44. Монако (1 случай)

45. Непал (1 случай)

46. ​​Нидерланды (7 случаев)

47. Новая Зеландия (1 случай)

48. Нигерия (1 случай)

49. Северная Македония (1 случай)

50. Норвегия (15 случаев)

51. Оман (6 случаев)

52. Пакистан (5 случаев)

53. Филиппины (3 случая, 1 смерть)

54. Португалия (2 случая)

55. Катар (7 случаев)

56. Румыния (3 случая)

57. Россия (6 случаев)

58. Сан-Марино (1 случай)

59. Саудовская Аравия (1 случай)

60. Сенегал (1 случай)

61. Сингапур (108 случаев)

62. Южная Корея (5186 случаев, 29 смертей)

63. Испания (73 случая)

64. Шри-Ланка (1 случай)

65. Швеция (13 случаев)

66. Швейцария (18 случаев)

67. Тайвань (41 случай, 1 смерть)

68. Таиланд (42 случая, 1 смерть)

69. Тунис (1 случай)

70. Украина (1 случай)

71. Объединенные Арабские Эмираты (21 случай)

72. Великобритания (40 случаев)

73. США (105 случаев, 6 смертей)

74. Вьетнам (16 случаев)

Напомним, в Украине сегодня сообщили о первом случае заражения коронавирусом. Заразился житель Черновцов, который с женой вернулся из Италии.

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека. По состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Отметим, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса COVID-19 в стране.

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