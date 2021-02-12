В Италии ужесточили карантин из-за COVID-19

Так, в Италии продлили запрета на перемещение между регионами.

Кроме того, с воскресенья, 14 февраля, в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино начнет действовать "оранжевый уровень" карантина. Это означает, что там будут закрыты бары, рестораны и музеи.

Остальные регионы Италии останутся в "желтой" зоне. Так будет разрешена работа баров и ресторанов. Однако они будут открыты до 18:00 по местному времени.

При этом в стране все также будет действовать комендантский час.