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Италия планирует открыть горнолыжные курорты

Пятница 05 февраля 2021 15:58
Италия планирует открыть горнолыжные курорты
Фото: лыжи (freepik)
Автор: Андрей Козловский

В Италии с 15 февраля планируют вновь открыть горнолыжные курорты. В ноябре прошлого года их закрыли для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые" зоны. Ожидается, что горнолыжные трассы останутся закрытыми в "оранжевых" и "красных" регионах. Такое решение было принято накануне правительственным Техническим научным комитетом (CTS), который предоставляет консультации по коронавирусным ограничениям.

Органы власти в некоторых регионах настаивали на том, чтобы "оранжевые" зоны также имели возможность вновь открыть горнолыжные трассы с применением предупредительных мер, однако такие предложения были отклонены.

Напомним, Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева и Львова в Италию. Первые рейсы запланированы на 21 мая.

Также ранее РБК-Украина писало, что правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.

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