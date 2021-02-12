RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Італії посилили карантин через COVID-19

Автор: РБК-Україна

Уряд Італії прийняв рішення посилити карантинні обмеження, введені через пандемію COVID-19. Вони будуть діяти щонайменше до 25 лютого.

Про це повідомляє Metropolis.

Популярні новини
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Кількість нових випадків зараження COVID знижується четвертий тиждень поспіль, - ВООЗ 10 лютого 2021
"Хочеш миру - готуйся до війни": Росія заявила про готовність до розриву з ЄС 12 лютого 2021
AstraZeneca збільшить виробництво COVID-вакцини в Європі 10 лютого 2021
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень 11 лютого 2021
"Абсолютно невбивані". Лавров заявив про вигоду мінських угод для РФ 12 лютого 2021
У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID AstrаZeneca 10 лютого 2021
У Кремлі відповіли на заяву Лаврова: РФ повинна бути готова до самостійності 12 лютого 2021
У Техасі зіштовхнулися сотні автомобілів, є загиблі і поранені 11 лютого 2021

Так, в Італії продовжили заборону на переміщення між регіонами.

Крім того, з неділі, 14 лютого, в регіонах Абруццо, Лігурія, Тоскана і автономної області Трентіно почне діяти "помаранчевий рівень" карантину. Це означає, що там будуть закриті бари, ресторани і музеї.

Інші регіони Італії залишаться в жовтій зоні. Так буде дозволена робота барів і ресторанів. Однак вони будуть відкриті до 18:00 за місцевим часом.

При цьому в країні все також буде діяти комендантська година.

Нагадаємо, з 15 лютого Італія планує відкрити гірськолижні курорти. Гірськолижні траси можуть відкрити у 15 з 20 регіонах Італії, які позначені як "жовті зони".

Крім того, уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІталіяКарантинКоронавірус
Читайте також
МОЗ про примусову COVID-вакцинацію: "це суто моральні речі"
ВООЗ наступного тижня опублікує попередній звіт місії в Китаї
Прогноз погоди