В Италии уменьшат пенсионный возраст и вводят базовый доход

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Безработные будут получать от 780 до 1032 евро

В Италии правительство приняло указ, который уменьшает пенсионный возраст для отдельных категорий граждан и вводит базовый доход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

В частности, вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил, что объем введенного базового дохода будет колебаться от 780 до 1032 евро.

Его будут получать безработные и малообеспеченные граждане.

"Уменьшение пенсионного возраста, который после непопулярной реформы 2011 года составил 67 лет, планируется уменьшить минимум на 3 года", - говорится в сообщении.

Нововведения начнут работать для частных компаний с апреля, а для государственных предприятий - с июня.

Напомним, в ноябре 2018 года глава Министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа направил в Еврокомиссию одобренный Советом министров проект бюджета страны на 2019 год.

Ранее сообщалось, что 23 октября Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии. Кроме того, Брюссель назвал его беспрецедентным нарушением бюджетных правил. Отметим, согласно проекту дефицит бюджета Италии заложен в размере 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства.