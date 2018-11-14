Италия не изменит бюджет несмотря на возможные санкции ЕС

Фото: Джованни Триа (facebook.com/giovannitriamef)

Правительство Италии планирует жестче контролировать расходы и активизирует приватизацию госактивов

Глава Министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа направил в Еврокомиссию одобренный Советом министров проект бюджета страны на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, правительство оставило проект бюджета без изменений.

В документе говорится, чтобы ускорить сокращение соотношения долга и роста ВВП, а также снизить риски возможных макроэкономических потрясений, правительство Италии планирует жестче контролировать расходы и активизирует приватизацию госактивов: доходы от нее власти намерены увеличить до 1% ВВП в 2019 году.

В дополнение к этому Рим увеличил свои обязательства по восполнению дефицита в случае отсутствия ожидаемого экономического роста за счет введения в будущем и повышения налоговых сборов.

Напомним, что европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московиси не исключает, что Евросоюз может ввести санкции против Италии, если не удастся достичь соглашения по бюджету страны.

Ранее сообщалось, что 23 октября Европейская комиссия отклонила проект бюджета Италии. Кроме того, Брюссель назвал его беспрецедентным нарушением бюджетных правил. Отметим, согласно проекту дефицит бюджета Италии заложен в размере 2,4% ВВП, что в три раза превышает ориентиры предыдущего итальянского правительства