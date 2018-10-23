Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии

Фото: заседание Еврокомиссии (flickr.com/photosmartinschulz)

В Еврокомиссии попросили Италию представить новый бюджет для отправки в Брюссель

Европейская комиссия сегодня, 23 октября приняла решение отклонить проект бюджета Италии и попросить представить новый для отправки в Брюссель в течение трех недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия готова обсуждать с Еврокомиссией положения национального бюджета на следующий год, но будет придерживаться своего финансового "маневра".

Кроме того, Конте несколько раз повторил, что хочет конструктивного диалога с Брюсселем и не ставит под сомнение роль Еврокомиссии. В то же время, он назвал неприемлемыми негативные высказывания европейских чиновников о бюджете еще до того, как Италия представила свою позицию.

Отметим, ранее Европейская комиссия усилила давление на Италию, раскритиковав проект бюджета страны на 2019 год, который Брюссель назвал беспрецедентным нарушением бюджетных правил ЕС.