ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Італії зменшать пенсійний вік і вводять базовий дохід

Новини » Політика    18.01.2019 - 22:00
В Італії зменшать пенсійний вік і вводять базовий дохід
Ілюстративне фото (pixabay com)

Безробітні отримуватимуть від 780 до 1032 євро

В Італії уряд прийняв указ, який зменшує пенсійний вік для окремих категорій громадян і вводить базовий дохід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Зокрема, віце-прем'єр Луїджі Ді Майо заявив, що обсяг введеного базового доходу буде коливатися від 780 до 1032 євро.

Його будуть отримувати безробітні та малозабезпечені громадяни.

"Зменшення пенсійного віку, який після непопулярної реформи 2011 року склав 67 років, планується зменшити мінімум на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Нововведення почнуть працювати для приватних компаній з квітня, а для державних підприємств - з червня.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року глава Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріал направила в Єврокомісію схвалений Радою міністрів проект бюджету країни на 2019 рік.

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.

Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстраху на 2019 рік Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду
Новини України бюджетІталіяпенсионный возраствыплаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся