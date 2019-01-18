В Італії зменшать пенсійний вік і вводять базовий дохід

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Безробітні отримуватимуть від 780 до 1032 євро

В Італії уряд прийняв указ, який зменшує пенсійний вік для окремих категорій громадян і вводить базовий дохід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Зокрема, віце-прем'єр Луїджі Ді Майо заявив, що обсяг введеного базового доходу буде коливатися від 780 до 1032 євро.

Його будуть отримувати безробітні та малозабезпечені громадяни.

"Зменшення пенсійного віку, який після непопулярної реформи 2011 року склав 67 років, планується зменшити мінімум на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Нововведення почнуть працювати для приватних компаній з квітня, а для державних підприємств - з червня.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року глава Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріал направила в Єврокомісію схвалений Радою міністрів проект бюджету країни на 2019 рік.

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.