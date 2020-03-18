В Италии в течение недели начнут первые испытания вакцины от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях осенью

В ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Уточняется, что вакцину разработала компания Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.

Тестирование санкционировали в министерстве здравоохранения Италии. Как рассказали в компании, при удовлетворительных результатах первых испытаний вакцину могут начать тестировать на людях уже осенью.

Напомним, в Италии зафиксировали наибольшую вспышку коронавируса в Европе. По последним данным, число заразившихся инфекцией в стране составляет более 26 тыс. человек. Число жертв коронавируса превысило 2,5 тыс пациентов.

Ранее сообщалось, что в США начали испытания вакцины от коронавируса на людях.

По словам президента Института Роберта Коха, который входит в систему здравоохранения Германии, Лотара Вилера, пандемия коронавируса в мире может продлиться в течение двух лет, однако многое зависит от скорости разработки вакцины. Он также подчеркнул, что в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и приобретет иммунитет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вспышка коронавируса в стране закончится в июле-августе 2020 года.