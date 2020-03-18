В Італії протягом тижня почнуть перші випробування вакцини від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При задовільних результатах перших випробувань вакцину можуть почати тестувати на людях восени

У найближчий тиждень італійські вчені почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Уточнюється, що вакцину розробила компанія Takis. Її одержали на основі фрагмента генетичного матеріалу вірусу.

Тестування санкціонували в міністерстві охорони здоров'я Італії. Як розповіли в компанії, при задовільних результатах перших випробувань вакцину можуть почати тестувати на людях вже восени.

Нагадаємо, в Італії зафіксували найбільший спалах коронавірусу в Європі. За останніми даними, кількість інфікованих в країні становить понад 26 тис. осіб. Кількість жертв коронавірусу перевищила 2,5 тис пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що в США почали випробування вакцини від коронавіруса на людях.

За словами президента Інституту Роберта Коха, який входить в систему охорони здоров'я Німеччини, Лотара Вилера, пандемія коронавіруса в світі може тривати протягом двох років, проте багато що залежить від швидкості розробки вакцини. Він також підкреслив, що в результаті від 60 до 70% населення планети буде заражене, одужає і здобуде імунітет.

Президент США Дональд Трамп заявив, що спалах коронавірусу в країні закінчиться в липні-серпні 2020 року.