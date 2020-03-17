В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 350 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Италии от коронавируса умерли 2503 человека

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции умерли 345 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, всего в стране из-за вспышки коронавируса умерли более 2,5 тысячи человек.

"За последние сутки зарегистрировали 345 новых случаев смерти и 2989 случаев заражения. В предыдущий день умерли 349 человек. С начала эпидемии от коронавируса умерли 2503 человека", - говорится в сообщении.

В Италии на лечении находятся 26 062 пациента. 2941 пациент выздоровел. Общее число инфицированных людей, включая умерших и выздоровевших, достигло 31 506 человек.

Напомним, правительство Италии приняло решение привлечь к работе 10 тысяч студентов-медиков, чтобы помочь медицинским службам справиться с пандемией в стране. Власти разрешат студентам последнего курса выйти на работу на 8−9 месяцев раньше срока и без сдачи выпускных экзаменов.

Кроме того, пандемия коронавируса в мире может продлиться в течение двух лет. Медики прогнозируют, что до 70% населения Земли переболеет коронавирусом.

Отметим, в Украине по состоянию на 17 марта зафиксировано 7 случаев коронавируса - 4 в Черновицкой области, 1 (летальный) в Житомирской и 2 в Киеве. При этом трое украинцев заразились внутри страны, они не выезжали за границу.