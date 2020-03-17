Вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Трамп сказал, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что вспышка заболевания коронавирусом, в США закончится в июле-августе, но может продлиться и дольше. Об этом сообщает CNN.

Трамп отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, дал ответ на то, как долго продлится в стране вспышка заболевания.

"Люди говорят об июле, августе, что-то вроде этого. Может быть и дольше", - сказал президент.

Также он добавил, что это возможно, если власти будут справляться со своей работой и понизят уровень смертности в стране.

Глава государства также сказал, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии из-за коронавируса, но как только пандемии не станет, люди увидят невероятный рост.

Напомним, президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Кроме того, 6 марта Дональд Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения.