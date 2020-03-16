В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вакцина не будет доступна для широкого использования в течение 12-18 месяцев

В Соединенных Штатах начались испытания экспериментальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института начали первую фазу испытаний потенциальной вакцины от коронавируса, которая была разработана в рекордно короткие сроки.

"Даже если испытания вакцины будут успешными, она будет недоступна для широкого использования в течение 12-18 месяцев", - заявил доктор Энтони Фаучи из Национального института здравоохранения США.

Тем не менее, по словам доктора Фаучи, поиск вакцины "является неотложным приоритетом для общественного здравоохранения".

"Новое исследование, запущенное с рекордной скоростью, является важным первым шагом к достижению цели", - отметил он.

Отмечается, что у участников нет никаких шансов заразиться от прививки, поскольку они не содержат самого коронавируса.

Это не единственная потенциальная вакцина от коронавируса в процессе разработки. Десятки исследовательских групп по всему миру стремятся создать вакцину против COVID-19.

Напомним, президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Кроме того, 6 марта Дональд Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения.