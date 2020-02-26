В Италии сообщили о 400 инфицированных коронавирусом

Сообщается о 12 погибших
В Италии количество случаев заражения коронавирусом, по состоянию на вечер 26 февраля, возросло до 400 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает CNN.
Также сообщается о 12 летальных случаях вследствие коронавируса.
Больше всего пострадали область Ломбардия (258 случаев, девять умерших), Венето (71 случай, двое умерших), Эмилия-Романья (47 случаев, один умерший)
Ранее сообщалось о 374 заразившихся коронавирусом в Италии.
Отметим, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. В стране также зафиксировано 11 смертей.
Кроме того, власти Италии закрыли на карантин десять городов в северном регионе Ломбардия.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.
Также сообщалось, что Европейский парламент призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею не приходить в парламент и работать из дома.